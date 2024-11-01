edición general
14 meneos
17 clics
Una docena de mentiras en menos de un mes del estallido del escándalo del cáncer de mama

Una docena de mentiras en menos de un mes del estallido del escándalo del cáncer de mama

as reiteradas mentiras, manipulaciones, medias verdades y absoluta falta de transparencia del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla en el escándalo de los cribados fallidos de cáncer de mama a miles de mujeres en Andalucía aún por cuantificar con exactitud han tenido un punto culmen de inflexión este martes cuando numerosas mujeres afectadas denunciaron la desaparición de sus informes médicos del portal de la Consejería de Sanidad, que lo ha achacado en todo momento a un fallo informático temporal por “caída” del sistema.

| etiquetas: mentiras , pp , junta de andalucía , cáncer de mama , cribado
12 2 1 K 128 actualidad
6 comentarios
12 2 1 K 128 actualidad
#6 tierramar
Esto SI es maltrato y violencia de genero: violencia de genero porque priorizan el poder y el dinero por encima de los cuidados y el bienestar. Las muertes de mujeres provocadas por esta supeditación de la salud y la vida de las mujeres al poder político y los beneficios son las verdaderas muertes por violencia de genero . Y como están tratando a estas mujeres: engañándolas, descalificándolas, como si fueran tontas,... es VIOLENCIA DE GENERO: Gentuza poderosa que ha despreciado su salud y sus vidas en pos de mantener su poder politico.
0 K 17
fareway #3 fareway
Calcan el modelo Ayuso & modelo Mazón. Mentir sin descanso y ante las evidencias, soltar una nueva mentira. Tras 12 mentiras, difícilmente se puede creer en una nueva "verdad" pero es el modelo pepero que solo aspira a la Moncloa, independientemente de las vidas que eso cueste.

No van a gobernar.
0 K 16
hijolagranputa #2 hijolagranputa
La mentira más sangrante de todas: el PP es un partido político.
0 K 13
sat #5 sat
Votar PP es votar saqueo de lo publico, votar mentira, votar muerte y destrucción del estado del bienestar.
0 K 12
Javi_Pina #1 Javi_Pina
Como mucho optan a podio, el primer puesto lo tiene ya asegurado Mazón
0 K 10
#4 Jodere
#1 Yo creo que no le gana por goleada Ayuso en todo, incluido muertes y mentiras
0 K 9

menéame