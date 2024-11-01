Una docena de mentiras en menos de un mes del estallido del escándalo del cáncer de mama

as reiteradas mentiras, manipulaciones, medias verdades y absoluta falta de transparencia del Gobierno andaluz de Juan Manuel Moreno Bonilla en el escándalo de los cribados fallidos de cáncer de mama a miles de mujeres en Andalucía aún por cuantificar con exactitud han tenido un punto culmen de inflexión este martes cuando numerosas mujeres afectadas denunciaron la desaparición de sus informes médicos del portal de la Consejería de Sanidad, que lo ha achacado en todo momento a un fallo informático temporal por “caída” del sistema.