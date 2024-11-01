El doble femicidio, Varones Unidos y la batalla cultural de la denuncias falsas de Pablo Laurta

“Varones unidos es una organización de derechos humanos para los hombres”, decía Pablo Laurta en Montevideo. Este domingo Laurta, fundador de Varones Unidos, fue detenido acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre en las sierras de Córdoba, Argentina. La detención fue capturada por las cámaras de seguridad del hotel que mostraban cómo el hijo de 5 años observaba la escena. “Se les permitió llevar adelante un discurso de odio, que replican en las redes y que tienen consecuencias terribles como ha sido esta”