edición general
10 meneos
12 clics
El doble femicidio, Varones Unidos y la batalla cultural de la denuncias falsas de Pablo Laurta

El doble femicidio, Varones Unidos y la batalla cultural de la denuncias falsas de Pablo Laurta

“Varones unidos es una organización de derechos humanos para los hombres”, decía Pablo Laurta en Montevideo. Este domingo Laurta, fundador de Varones Unidos, fue detenido acusado de asesinar a Luna Giardina y a su madre en las sierras de Córdoba, Argentina. La detención fue capturada por las cámaras de seguridad del hotel que mostraban cómo el hijo de 5 años observaba la escena. “Se les permitió llevar adelante un discurso de odio, que replican en las redes y que tienen consecuencias terribles como ha sido esta”

| etiquetas: varones unidos , denuncias falsas , argentina , pablo laurta
8 2 0 K 109 actualidad
3 comentarios
8 2 0 K 109 actualidad
oghaio #1 oghaio
Putos dementes…
2 K 43
Ratoncolorao #2 Ratoncolorao
#1 Putos dementes que nos van a costar carísimos, que estos son la primera generación, ya verás los incels que ahora están en los 18 cuando empiecen a tener dinero y armas.
0 K 20
oghaio #3 oghaio
#2 es la consecuencia del discurso del odio, miedo da…
0 K 20

menéame