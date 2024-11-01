DND [Historia, análisis, cómo jugar]

DND fue creado entre 1976 y 1977, tomando su nombre de las siglas D&D (Dungeons & Dragons), el juego de rol de mesa publicado en 1974 (de hecho, Dungeons & Dragons era su verdadero título, aunque inicialmente, cuando tenía una sola mazmorra, se llamaba The Telengard Dungeon). El juego fue escrito en lenguaje BASIC por Daniel Lawrence inicialmente para el computador PDP-10 con sistema operativo TOPS-10 (DECsystem-10) del BOCES de Spencerport (donde tenía un trabajo de verano)