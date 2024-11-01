División Azul: Si te he visto, no me acuerdo [podcast]  

Nieves Concostrina relata como tras la derrota nazi en Rusia, la División Azul dejó de ser útil para Franco, quien retrasó más de una década el regreso de los prisioneros españoles para no incomodar a sus nuevos aliados occidentales.
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Acabada la guerra, ningún franquista quería ser nazi.
Menos el jefe de casa de Franco, Muñoz Grandes, al que ascendieron para que no la liara.