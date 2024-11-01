edición general
Los dividendos disparan la rentabilidad del Ibex 35 un 124% desde los máximos de 2007

Es, de los grandes, el índice de Europa que mejor se comporta acumulando avances desde enero superiores al 37,4%. Las cifras sobre las que llega a negociarse el índice no tienen una referencia cercana en la historia más que los 15.945,7 puntos que tocó en noviembre de 2007. Sin embargo, los casi 16.000 de entonces y los de ahora subestiman dramáticamente el rendimiento real de la bolsa española por una simple cuestión: ignoran el impacto acumulativo de los dividendos.

7 comentarios
Andreham
Espera.

¿En este infierno fiscal donde las empresas no pueden asumir el coste de la subida del SMI y las tropecientas mil leyes y nuevos impuestos que ha impuesto la izquierda abertzale comunista bolivariana, las empresas del Ibex han tenido capacidad para soltar dividendos que hacen revalorizar sus acciones?

:-O :-O :-O

beltzak
38.000 millones de euros en dividendos que se llevaron los accionistas de empresas del IBEX 35 en 2024.

Se llevaron casi el 60% de los beneficios.

Los ricos cada vez mas ricos y los pobres cada vez más pobres.

En cambio, los pobres cada vez más polarizados y los ricos más unidos que nunca.

tromperri
#3 ¿Qué te ha impedido invertir en bolsa? Es algo al alcance de cualquiera. Con 100 euros empiezas. Aún tienes tiempo.

Ovlak
#4 Con 100 euros los dividendos de 18 años no te dan ni para pagar una cena, no enredemos.

tromperri
#5 menos te da dejarlos en una cuenta.

Ovlak
#6 O más, depende del momento del mercado y de qué acciones compres. Pero ese no era el sentido de tu comentario, sino dar a entender que con 100 euros puedes entrar en un selecto grupo como de los que habla #3. Nada más lejos de la realidad. A los minoristas, con suerte, les caen migajas. Sin suerte las pierden.

Lamantua
Y después la crisis de 2008… Seguiremos rescatando..? Seguramente. Menudo chollo tienen en el país de la DEMOCRACIA PLENA, Pedro.


