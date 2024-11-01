Los dividendos disparan la rentabilidad del Ibex 35 un 124% desde los máximos de 2007

Es, de los grandes, el índice de Europa que mejor se comporta acumulando avances desde enero superiores al 37,4%. Las cifras sobre las que llega a negociarse el índice no tienen una referencia cercana en la historia más que los 15.945,7 puntos que tocó en noviembre de 2007. Sin embargo, los casi 16.000 de entonces y los de ahora subestiman dramáticamente el rendimiento real de la bolsa española por una simple cuestión: ignoran el impacto acumulativo de los dividendos.
¿En este infierno fiscal donde las empresas no pueden asumir el coste de la subida del SMI y las tropecientas mil leyes y nuevos impuestos que ha impuesto la izquierda abertzale comunista bolivariana, las empresas del Ibex han tenido capacidad para soltar dividendos que hacen revalorizar sus acciones?
Se llevaron casi el 60% de los beneficios.
Los ricos cada vez mas ricos y los pobres cada vez más pobres.
En cambio, los pobres cada vez más polarizados y los ricos más unidos que nunca.