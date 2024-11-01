edición general
Disturbios en la marcha del 15 de octubre (Perú)

Disturbios en la marcha del 15 de octubre (Perú)

Efectivos utilizaron perdigones de goma para enfrentar piedras, rocas, y de algunos vándalos

2 comentarios
Alakrán_
Qué pena, la marcha ha sido masiva y pacífica, pero es difícil encontrar una noticia que no refleje la violencia que ha ocurrido al final.
Se han visto policías disparando perdigones, pero fuego real. A la policía le han atacado con piedras de tamaño de puños. Hay policías y manifestantes heridos.
Alakrán_
@admin La podéis borrar, me equivoqué de enlace.
