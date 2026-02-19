La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado

Por las tardes entre semana, cuando me dirijo a casa en metro desde Union Square en Nueva York, me conecto a una herramienta de inteligencia artificial desde mi teléfono y escribo una instrucción, o prompt. “Mira los datos de los archivos que acabo de cargar”, escribo. “Cárgalos a una base de datos y luego haz que se puedan buscar con una interfaz web”. Bajo tierra, en los túneles del metro, mi conexión a internet se cae, pero cuando mi tren emerge en el puente de Manhattan, tengo unos minutos para ver todo el trabajo que ha hecho mi agente.
Y ya en general. Todas las empresas sass están cayendo en bolsa. No ha aparecido aún nada disruptivo, ni un algoritmo, ni un servicio novedoso.... nada. Solo clones y clones y clones de lo mismo una y otra vez
Yo creo que el mercado se van a condensar en unas cuantas empresas que van a ser neofeudales
Pero tengo clarísimo que la ciencia como cuerpo de conocimiento es una cosa y las estructuras humanas que la albergan son otra muy distinta.
El otro día me encontré accidentalmente con esto:
Pues eso.
Puede que la IA acabe por hacer algo útil antes de que pete la burbuja. Los agentes no va a ser, pero no es imposible. Por el contrario la computación cuántica es puro hype. Eso no va a ningún sitio.
Mala traducción de "world model". Debería ser modelo del mundo. Algo que cataloga las relaciones entre objectos. Una entelequia hoy en día.
Cada vez me huele mas a Teles 3D, gafas 3D, gafas de realidad aumentada... al final se estrellará
Esto no es una burbuja de uso, sino de oferta. Se corregirá como pasó con internet, que tampoco era una burbuja de uso, sino de oferta.