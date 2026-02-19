edición general
8 meneos
144 clics

La disrupción de la IA que estábamos esperando ha llegado

Por las tardes entre semana, cuando me dirijo a casa en metro desde Union Square en Nueva York, me conecto a una herramienta de inteligencia artificial desde mi teléfono y escribo una instrucción, o prompt. “Mira los datos de los archivos que acabo de cargar”, escribo. “Cárgalos a una base de datos y luego haz que se puedan buscar con una interfaz web”. Bajo tierra, en los túneles del metro, mi conexión a internet se cae, pero cuando mi tren emerge en el puente de Manhattan, tengo unos minutos para ver todo el trabajo que ha hecho mi agente.

| etiquetas: ia , industria , empleo
7 1 0 K 80 actualidad
13 comentarios
7 1 0 K 80 actualidad
Comentarios destacados:    
Torrezzno #2 Torrezzno *
¿Y cual es la disrupción? Leo esto pero no se cuanto dinero hace más este hombre ni en que ha mejorado su vida. Para mi la disrupcion es que ahora no desconecta del trabajo, lo que se llama AI fatigue. Es decir que es aún más esclavo de lo que era antes y encima lo hace contento.

Y ya en general. Todas las empresas sass están cayendo en bolsa. No ha aparecido aún nada disruptivo, ni un algoritmo, ni un servicio novedoso.... nada. Solo clones y clones y clones de lo mismo una y otra vez y…   » ver todo el comentario
6 K 75
rojo_separatista #3 rojo_separatista
#2, lo que pones sobre la mesa es muy valioso porque habla de las consecuencias que tiene esta disrupción en nuestras vidas y que por culpa de que el mundo es como es, parece que no impliquen una mejora real en nuestras vidas como debería ser. Pero eso no significa que no haya disrupción y que podamos seguir haciendo la estrategia del avestruz como si aquí no estuviese pasando nada.
1 K 21
Torrezzno #5 Torrezzno *
#3 disrupción esta claro que hay. Al menos económica. Pero no tiene pinta de ser para bien. Si mezclas el FOMO con la avaricia y con un sistema capitalista que prima la extración solo puede darse algo negativo. Lo que más gracia me hace es que venden que con la IA puedes tener tu propio sass. ¿No ves que se van todos al garete? Todo lo que tu hagas con la IA no será mas que una copia de una idea que tienen 100.000 personas más.

Yo creo que el mercado se van a condensar en unas cuantas empresas que van a ser neofeudales
2 K 34
rojo_separatista #12 rojo_separatista *
#5, totalmente de acuerdo, esto cierra muchísimas más puertas de las que abre aunque a simple vista pueda parecer lo contrario. Llevo años anticipando eso y alertando del error de bulto de quienes pensaban que los fallos que tenía la IA desempeñando algunas tareas eran técnicamente insalvables. De todas formas ni a los más grandes capitalistas les interesa la distopía a la que nos encaminamos si dejamos que las cosas sigan su curso natural.
0 K 11
#13 Einwanderer
#3 Para mi es difícil verlo como algo nuevo. Los LLM son objetos fascinantes. No soy desarrollador, no soy programador. Soy científico y he vivido, desde que era muy pequeñito, con una concepción muy optimista y muy cristalina de lo que es la ciencia y la tecnología.
Pero tengo clarísimo que la ciencia como cuerpo de conocimiento es una cosa y las estructuras humanas que la albergan son otra muy distinta.
El otro día me encontré accidentalmente con esto:…   » ver todo el comentario
0 K 7
cenutrios_unidos #7 cenutrios_unidos
#2 La IA es una herramienta más. Que igual que un cuchillo puede servir para cortar el pan o para rebanarte el cuello. Esto es como cuando venden que el PIB de España va de puta madre ¿Pero eso repercute positivamente en la vida de los españoles? ¿O solo de algunos?

Pues eso.
2 K 25
#8 ernovation
#2 Hay unos que dicen que han conseguido hacer un compilador a golpe de IA. Como si fuera eso un número de circo ("mira mamá, sin manos"). Es un compilador que se supone que funciona y eso es mucho. No puede competir con los compiladores de verdad. No es algo útil. Es algo para poner en la vitrina.

Puede que la IA acabe por hacer algo útil antes de que pete la burbuja. Los agentes no va a ser, pero no es imposible. Por el contrario la computación cuántica es puro hype. Eso no va a ningún sitio.
0 K 7
g3_g3 #1 g3_g3
Son tan avanzados en USA que se quedan sin cobertura móvil en el metro. :shit:
1 K 23
#11 casicasi
Yo no quiero nada disruptivo. Lo que quiero es paz y tranquilidad. Que se vayan a la mierda con sus putos palabros.
0 K 10
#4 ernovation
las empresas utilizan “modelos mundiales”, que simulan la realidad física

Mala traducción de "world model". Debería ser modelo del mundo. Algo que cataloga las relaciones entre objectos. Una entelequia hoy en día.
0 K 7
#6 aletmp
El uso intensivo de la IA para todo, para el dia a dia, para todo el mundo.. yo que se. No lo veo.

Cada vez me huele mas a Teles 3D, gafas 3D, gafas de realidad aumentada... al final se estrellará
0 K 6
#9 imaginateca
#6 No, no tiene nada que ver. Los ejemplos que has puesto requieren de una adaptación al hardware y a un desembolso fuerte en el mismo. Por el contrario, la IA la puedes usar en un hardware que ya tienes y conoces y el precio de la IA es bajo.
Esto no es una burbuja de uso, sino de oferta. Se corregirá como pasó con internet, que tampoco era una burbuja de uso, sino de oferta.
0 K 10
#10 aletmp
#9 entiendo lo que dices, pero la analogia era mas en el sentido a crear una necesidad artificial que no tiene demanda real en el usuario medio o, al menos, no la demanda necesaria para que sea rentable
0 K 6

menéame