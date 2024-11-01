edición general
El dispositivo de fusión que dispara pulsos de “superrelámpagos” 12 veces por minuto (eng)

El sistema Century de la empresa derivada de la Universidad de Washington, ZAP Energy, está desarrollando tecnología de energía de fusión mediante la inyección de plasma con pulsos similares a superrelámpagos 12 veces por minuto, sin depender de imanes superconductores o rayos láser.
Mientras que los enfoques preferidos utilizan imanes potentes o conjuntos de láseres para confinar y calentar isótopos de hidrógeno hasta que se fusionen para liberar energía, existen otras formas de lograr los mismos fines.
Uno de ellos es el Principio Z-pinch,

1 comentarios
#1 DenisseJoel
Es curioso que una supuesta central eléctrica esté optimizada para provocar ataques epilépticos.
