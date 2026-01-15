edición general
El disparo de un agente federal a un inmigrante venezolano eleva de nuevo la tensión en Minneapolis

El disparo de un agente federal a un inmigrante venezolano eleva de nuevo la tensión en Minneapolis

El incidente, una semana tras el asesinato por un agente de ICE de Nicole Good, provoca choques violentos entre manifestantes y los uniformados federales desplegados por Trump, que han recrudecido sus tácticas en la ciudad. Mineápolis vuelve a ser un polvorín. Las tensiones en la ciudad de Minnesota entre manifestantes y fuerzas del orden federales desplegadas por Donald Trump han vuelto a escalar este miércoles por la noche después de que un agente de inmigración haya herido de un disparo a un hombre venezolano durante una detención.

6 comentarios
themarquesito #2 themarquesito
Relacionada: www.meneame.net/story/agente-federal-dispara-contra-inmigrante-venezol

Esta noticia de #0 no es duplicada, sino que habla de las consecuencias derivadas de esta otra.
2 K 52
sleep_timer #1 sleep_timer
Lo mismo era votante de Tromp y todo.
4 K 51
#4 concentrado
#1 Y opositor a Maduro
2 K 43
StuartMcNight #5 StuartMcNight
Tump tiene a las SS desbocadas para ver si crea un conflicto mas serio y puede imponer Ley Marcial en estados democratas. Hay que ir preparando para ver si cancelan / interfieren en las elecciones que se vienen.
1 K 22
smilo #3 smilo
En algún momento a alguien se le va a ir la cabeza y se va a liar una tragedia, mucho está tardando, porque por parte del ICE solo se están viendo abusos y más abusos
0 K 12
#6 cocococo
Casi todos los venezolanos que emigran son de derecha o ultraderecha así que serán simpatizantes de Trump. Luego son usanistas porque dicen "ok" en lugar de "vale", "mouse" en lugar de "ratón", "tipear" en lugar de "teclear", "chamo" que viene de "chum", "pana" que viene de "partner" y así muchos ejemplos más, o sea, se copian del inglés y encima con muy mala pronunciación... pero las balas inglesas sí sin reales y tienen una pronunciación inconfundible.

EEUU los trata como a una mierda, pero ellos hablan bien de ese país. En España los tratan bien, pero ellos hablan pestes de España.
0 K 7

