El disparo de un agente federal a un inmigrante venezolano eleva de nuevo la tensión en Minneapolis

El incidente, una semana tras el asesinato por un agente de ICE de Nicole Good, provoca choques violentos entre manifestantes y los uniformados federales desplegados por Trump, que han recrudecido sus tácticas en la ciudad. Mineápolis vuelve a ser un polvorín. Las tensiones en la ciudad de Minnesota entre manifestantes y fuerzas del orden federales desplegadas por Donald Trump han vuelto a escalar este miércoles por la noche después de que un agente de inmigración haya herido de un disparo a un hombre venezolano durante una detención.
EEUU los trata como a una mierda, pero ellos hablan bien de ese país. En España los tratan bien, pero ellos hablan pestes de España.