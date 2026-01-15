El disparo de un agente federal a un inmigrante venezolano eleva de nuevo la tensión en Minneapolis

El incidente, una semana tras el asesinato por un agente de ICE de Nicole Good, provoca choques violentos entre manifestantes y los uniformados federales desplegados por Trump, que han recrudecido sus tácticas en la ciudad. Mineápolis vuelve a ser un polvorín. Las tensiones en la ciudad de Minnesota entre manifestantes y fuerzas del orden federales desplegadas por Donald Trump han vuelto a escalar este miércoles por la noche después de que un agente de inmigración haya herido de un disparo a un hombre venezolano durante una detención.