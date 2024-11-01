·
La broma viral del 'mendigo' que preocupa a las autoridades y explica el otro problema de la IA
Tranquilos, que el voto es secreto
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
El viernes más de 1.000.000 de personas se arruinaron. Esto es lo que pasó
Pacifistas
Losantos dedica su columna de hoy en El Mundo a un bulo
La 1 dispara sus audiencias: radiografía del explosivo auge de sus programas diarios en RTVE
Israel abre fuego en Gaza: mata a seis palestinos a pesar del acuerdo de paz
"Qué gordito has vuelto de Auschwitz": la frase de un diputado del PP valenciano a un integrante de la Flotilla de ayuda a Gaza
El FMI sitúa a España como la gran economía avanzada que más crece por segundo año consecutivo
La disonancia cognitiva en política
La disonancia cognitiva explica cómo, ante la evidencia del error, elegimos creer igual. Un mecanismo psicológico que también sostiene el poder político.
disonancia cognitiva
festinger
política
calcagno
argentina
milei
politica
