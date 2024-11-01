edición general
1 meneos
7 clics

La disonancia cognitiva en política

La disonancia cognitiva explica cómo, ante la evidencia del error, elegimos creer igual. Un mecanismo psicológico que también sostiene el poder político.

| etiquetas: disonancia cognitiva , festinger , política , calcagno , argentina , milei
1 0 0 K 10 politica
sin comentarios
1 0 0 K 10 politica

menéame