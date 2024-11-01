Diseño para la amabilidad: lecciones de Viena [ENG]

La web actual no siempre es un lugar agradable. (...) Las redes sociales están diseñadas para generar interacción, y pocas cosas son más atractivas que una pelea. Hoy en día parece que la gente quiere discutir; he visto guerras de insultos entre observadores de aves. En un estudio para una conferencia sobre la historia de la web, analicé los orígenes de la informática en Viena (1928-1934) como caso práctico de la importancia de la amabilidad en una comunidad investigadora y las desastrosas consecuencias de su pérdida.