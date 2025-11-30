Un discurso hitleriano de un joven de AfD en Giessen hace que se replantee su afiliación

En la sala, los delegados reaccionaron con duras críticas. Entre fuertes aplausos, se le preguntó a Eichwald si era un informante del Servicio Federal de Protección de la Constitución. Él mismo justificó su llamativo acento al pronunciar la "R" diciendo que era ruso-alemán. Los usuarios señalaron que Eichwald habría estado activo anteriormente bajo el nombre artístico de Alex Oak, aunque los perfiles online correspondientes ya casi no se pueden encontrar
Eichwald, no es de allí. Yo especulo que era una manera de promocionarse. Nótese que este señor antes era músico. Es de ascendencia rusa.
Todo esto da igual, porque el partido casi lo ha defenestrado. El ayuntamiento lo ha invitado a irse cuanto antes. En la AfD son de extrema derecha, pero no les gusta ser identificados como hitlerianos. Este discurso, no ha gustado, excepto a un 12% de los participantes de esas primarias en la región que es muy de AfD.