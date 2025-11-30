Un discurso hitleriano de un joven de AfD en Giessen hace que se replantee su afiliación

En la sala, los delegados reaccionaron con duras críticas. Entre fuertes aplausos, se le preguntó a Eichwald si era un informante del Servicio Federal de Protección de la Constitución. Él mismo justificó su llamativo acento al pronunciar la "R" diciendo que era ruso-alemán. Los usuarios señalaron que Eichwald habría estado activo anteriormente bajo el nombre artístico de Alex Oak, aunque los perfiles online correspondientes ya casi no se pueden encontrar