edición general
6 meneos
66 clics
Un discurso hitleriano de un joven de AfD en Giessen hace que se replantee su afiliación

Un discurso hitleriano de un joven de AfD en Giessen hace que se replantee su afiliación

En la sala, los delegados reaccionaron con duras críticas. Entre fuertes aplausos, se le preguntó a Eichwald si era un informante del Servicio Federal de Protección de la Constitución. Él mismo justificó su llamativo acento al pronunciar la "R" diciendo que era ruso-alemán. Los usuarios señalaron que Eichwald habría estado activo anteriormente bajo el nombre artístico de Alex Oak, aunque los perfiles online correspondientes ya casi no se pueden encontrar

| etiquetas: eichwald , alemania , afd , extrema derecha , hitler
5 1 0 K 67 actualidad
3 comentarios
5 1 0 K 67 actualidad
u_1cualquiera #3 u_1cualquiera
Mi cabeza cuando he leído la noticia  media
0 K 11
#1 charly-brown
Discurso hitleriano, que ha recordado por su pronunciación de la R como lo hacía Hitler y muchos de la región donde este vivía.
Eichwald, no es de allí. Yo especulo que era una manera de promocionarse. Nótese que este señor antes era músico. Es de ascendencia rusa.
Todo esto da igual, porque el partido casi lo ha defenestrado. El ayuntamiento lo ha invitado a irse cuanto antes. En la AfD son de extrema derecha, pero no les gusta ser identificados como hitlerianos. Este discurso, no ha gustado, excepto a un 12% de los participantes de esas primarias en la región que es muy de AfD.
0 K 7
Wachoski #2 Wachoski
que mirada, que gesto, que movimientos, que pinta,... da miedito,... pero de verlo por ahí, en una esquina oscura.... por suerte, este nazi trasnochao no puede ser un peligro, está fatal....
0 K 7

menéame