Una discoteca del centro de Vigo sin licencia válida desde hace 18 años «legaliza» su situación al caducar el expediente municipal

La discoteca Tokyo podrá mantener su actividad sin contar con una licencia válida. La Gerencia de Urbanismo ha estimado el recurso presentado por la sociedad Tamaro SL, propietaria del establecimiento, y ha reconocido que caducaron dos veces los procedimientos abiertos para ordenar el cierre y restaurar la legalidad urbanística. La sala de fiestas arrastra un largo historial de irregularidades que se remontan al 2007, cuando un inspector municipal informó de que en el interior se estaban realizando obras de demolición total sin cobertura de...