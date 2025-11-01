edición general
Dirigentes del PP valenciano, a Mazón en privado: “No te dejes hacer un Rita Barberá”

Dirigentes del PP valenciano, a Mazón en privado: “No te dejes hacer un Rita Barberá”

No. No hay una decisión tomada. La incertidumbre es total sobre el futuro de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, que ha abierto un socavón sin precedentes en el PP, tanto a nivel nacional como autonómico y local. Nadie sabe qué decisión va a tomar en los próximos días el máximo responsable de uno de los grandes bastiones populares, tras anunciar que se tomaba unos días de “reflexión” para meditar y tras decidir, como avanzó EL PAÍS, que se descartaba como candidato de la formación conservadora para las siguientes elecciones.

cenutrios_unidos #1 cenutrios_unidos *
Total que son unos muertecitos de na.
2 K 29
jdmf #3 jdmf
No supo que hacer con 229 vidas hace un año¿y va a saber que hacer con un partido mañana?
1 K 23
Torrezzno #8 Torrezzno
Lo van a suicidar?
0 K 20
elGude #6 elGude
#5 es que no es de izquierdas
0 K 11
valandildeandunie #11 valandildeandunie
Y ni se te ocurra mezclar un pincho de tortilla con whisky
0 K 11
elGude #2 elGude
Dimitirá, le pondrán en un sitio donde no moleste dentro de unos meses, el PP perderá las elecciones, dirán que es un golpe de estado, que perro sanche ha manipulado las elecciones y gobernará el PSOE con algún partido de izquierdas.

Listo, futuro desvelado.
0 K 11
jdmf #4 jdmf
#2 ¿Dimitir, el PP? Va a ser que no, dura que cambiará algunos carguitos, que en las próximas elecciones no se presenta, pero éste tipo acabará el mandato
0 K 11
Lamantua #5 Lamantua
#2 dejas claro que el psoe de izquierdas tiene poco. Se agradece la visión.
0 K 8
obmultimedia #7 obmultimedia
#2 A este lo mandan al senado.
0 K 11
wildseven23 #9 wildseven23
#2 ¿Que el PP perderá las elecciones? La estrategia es decir que la culpa es de Mazón, no del Partido Popular, pondrán otro candidato y los fachapobres les votarán igual.
0 K 16
#10 Eukherio
En el momento en que empiezan a filtrar a medios afines de segunda categoría (theobjective) que no vas a volver a presentarte, y que vas a dejar de ser presidente del PP de allí, ya deberías darte por aludido. En el momento en que ves que ni la prensa de derechas va a apoyarte no deberías ni de dudar.
0 K 8

