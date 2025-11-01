Dirigentes del PP valenciano, a Mazón en privado: “No te dejes hacer un Rita Barberá”

No. No hay una decisión tomada. La incertidumbre es total sobre el futuro de Carlos Mazón, presidente de la Generalitat valenciana, que ha abierto un socavón sin precedentes en el PP, tanto a nivel nacional como autonómico y local. Nadie sabe qué decisión va a tomar en los próximos días el máximo responsable de uno de los grandes bastiones populares, tras anunciar que se tomaba unos días de “reflexión” para meditar y tras decidir, como avanzó EL PAÍS, que se descartaba como candidato de la formación conservadora para las siguientes elecciones.