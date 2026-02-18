La directora de la Berlinale rechaza la carta de Javier Bardem y otros 80 artistas por su silencio sobre Gaza

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, ha asegurado este miércoles que el festival reconoce "la profunda ira y la frustración" por lo que ocurre en Gaza y "la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz", en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.