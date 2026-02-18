edición general
La directora de la Berlinale rechaza la carta de Javier Bardem y otros 80 artistas por su silencio sobre Gaza

La directora de la Berlinale, Tricia Tuttle, ha asegurado este miércoles que el festival reconoce "la profunda ira y la frustración" por lo que ocurre en Gaza y "la urgencia que siente la gente de hablar y hacer oír su voz", en respuesta a la carta de 81 artistas que critican el silencio del certamen, pero también precisó que lo que se ha dicho es inexacto.

6 comentarios
SeñorPresunciones #1 SeñorPresunciones
Absolutamente todo el cine es político, eso no tiene discusión. Incluso estas declaraciones de Tuttle son políticas y únicamente demuestran que no tiene ni puta idea sobre el medio que le da comer, y muy bien además.
cocolisto #6 cocolisto
Otra cachoperra amenazando subrepticiamente. "Si publicas una carta abierta, asumes una gran responsabilidad".
ombresaco #4 ombresaco *
Toda esta polémica se inició el primer día de esta 76 edición del festival, el jueves 12 de febrero, en la rueda de prensa del jurado, presidido por Wim Wenders, cuando un periodista recriminó a la Berlinale el mostrar su solidaridad con Irán o Ucrania, pero no con Palestina.

"No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero

Ominous #5 Ominous *
#3 Joder como se mueve la portería. ¿Lo mismo para Eurovisión o aquí si que había que renunciar?
Ominous #2 Ominous
Supongo que serán consecuentes y no irán...
sotillo #3 sotillo
#2 Lo mismo es lo que quieren los genocidas, que no les molesten con la denuncia de su presencia, es más fácil hacerte el loco solo que rodeado de denunciantes que te pueden dejar en ridículo cada vez que hablas
