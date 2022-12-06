El director golpea accidentalmente un valioso violín del siglo XVIII en medio de un concierto [Finés]  

Ocurrió ayer en un concierto en Finlandia. El violín en cuestión es un violín Giovanni Battista Guadagnini del siglo XVIII cuyo precio oscila entre 1 y 3 millones de dólares. El director le dio un cate y salió volando. Según la violinista Elina Vähälä, pudo suavizar un poco el aterrizaje con el pie y, aunque no está roto exteriormente, el incidente lo dañó lo suficiente como para afectar el sonido y será enviado a un especialista para evaluación de daños y, con suerte, para reparaciones.