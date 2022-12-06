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El director golpea accidentalmente un valioso violín del siglo XVIII en medio de un concierto [Finés]

El director golpea accidentalmente un valioso violín del siglo XVIII en medio de un concierto [Finés]  

Ocurrió ayer en un concierto en Finlandia. El violín en cuestión es un violín Giovanni Battista Guadagnini del siglo XVIII cuyo precio oscila entre 1 y 3 millones de dólares. El director le dio un cate y salió volando. Según la violinista Elina Vähälä, pudo suavizar un poco el aterrizaje con el pie y, aunque no está roto exteriormente, el incidente lo dañó lo suficiente como para afectar el sonido y será enviado a un especialista para evaluación de daños y, con suerte, para reparaciones.

| etiquetas: violín , orquesta mateo hals , elina vähälä , giovanni battista guadagnini
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4 comentarios
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Pertinax #3 Pertinax
A quién se le ocurre irse de conciertos con algo tan valioso encima. :troll:
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pitercio #1 pitercio
Matías titularía #desconcierto
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ruinanamas #2 ruinanamas
Espero que si está afectado por el impacto, solo sea la parte que vale un 1 millón y no la que vale 3 millones.
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#4 Xoche
Que sobreactuación la de algunos directores de orquesta que quieren ser más importantes que la obra que dirigen
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menéame