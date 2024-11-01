Director de la AIE advierte que la guerra en Medio Oriente podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, afirmó que la crisis actual ya superó a las dos crisis petroleras de los años 70 y alertó que la economía global se enfrenta a una “amenaza muy grave”. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este domingo que la guerra en Medio Oriente podría sumir al mundo en su peor crisis energética en décadas, describiendo la situación como “muy grave”.