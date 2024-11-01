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Director de la AIE advierte que la guerra en Medio Oriente podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas

Director de la AIE advierte que la guerra en Medio Oriente podría provocar la peor crisis energética mundial en décadas

El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía, Fatih Birol, afirmó que la crisis actual ya superó a las dos crisis petroleras de los años 70 y alertó que la economía global se enfrenta a una “amenaza muy grave”. El director ejecutivo de la Agencia Internacional de Energía (AIE), Fatih Birol, advirtió este domingo que la guerra en Medio Oriente podría sumir al mundo en su peor crisis energética en décadas, describiendo la situación como “muy grave”.

| etiquetas: crisis , energía , iae , guerra , eeuu , irán
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3 comentarios
3 1 0 K 38 actualidad
#1 soberao *
Que les den las gracias al sionismo y al pederasta amigo, Donald Trump, con sus ínfulas de genocida de raza superior supremacista y de "pueblo elegido" en los cuentos religiosos.
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Dene #3 Dene
podria?
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#2 luckyy
Espero que las desastrosas consecuencias se las hagan pagar a los americanos y a los judios, y que estos paséen a sus lideres como hicieron los irakis a Hussein
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menéame