El director de la Academia Panameña de la Lengua desmiente a Luis García Montero: "El país y sede del congreso de la lengua se eligió por unanimidad de todas las academias"

El desencuentro entre el director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, y el titular de la RAE, Santiago Muñoz Machado, ha tenido su eco en Panamá. García Montero acusó a Muñoz Machado de intentar imponer "por su cuenta" a Panamá como sede del próximo Congreso Internacional de la Lengua Española sin consultar al Cervantes. El director de la Academia Panameña ha desmentido al director del Cervantes y ha subrayado que la decisión "fue tomada por unanimidad por todas las academias de la lengua durante el congreso celebrado este año en Perú