García Montero, director del Cervantes: “La RAE está en manos de un experto en llevar negocios desde su despacho para empresas multimillonarias”

Ahora la RAE está en manos de un catedrático de Derecho Administrativo experto en llevar negocios desde su despacho [de abogados] para empresas multimillonarias. Eso, personalmente, crea unas distancias”.

1 comentarios
#1 soberao *
La RAE en definitiva y en resumen es un diccionario.
Luego a hacer negocios y con la institución porque hay que explotar el chiringuito.
Supongo que los que más negocios hacen son el Instituto Cervantes, que venden certificaciones, certificados y cursos por todo el mundo. Entras a trabajar aquí y tienes más sedes por el mundo que las embajadas.
Qué menos que director de la RAE esté un filólogo que es en resumen lo que ha dicho.
