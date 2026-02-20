edición general
[DIRECTO] Donald Trump habla sobre la decisión del Trubunal Supremo de anular sus aranceles

Comparecencia en directo del Presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, acerca de la decisión del Tribunal Supremo de su país de anular gran parte de ellos.

HeilHynkel #3 HeilHynkel
LA gente de otros países enviaba cosas a nuestro país para beneficiarse ellos ...

Coño, Trump acaba de descubrir el significado de comercio.
JanSmite #1 JanSmite
Este hombre dice "buenos días" y es MENTIRA, os podéis imaginar cómo va la comparecencia.
JanSmite #5 JanSmite
El muy imbécil sigue diciendo que "entran miles de millones de dólares en USA gracias a los aranceles", sigue sin entender cómo funcionan: LOS ESTÁN PAGANDO SUS CIUDADANOS. :palm:
#7 Suleiman
#5 Si que lo sabe, y muy bien, pero sus votantes como se tragan cualquier cosa que diga, no tiene la necesidad de decir la verdad.
JanSmite #9 JanSmite
#7 Pues yo creo sinceramente que no lo sabe.
JanSmite #8 JanSmite
Que dice que el Presidente de la India, Narendra Modi, es un buen hombre, un hombre inteligente, pero que los anteriores presidentes le robaban a USA: Modi lleva en el cargo DESDE 2014… :palm:
HeilHynkel #2 HeilHynkel
REsumen: me la sopla y voy a poner un 10% más porque me sale de ahí ...  media
#4 Pepis
Ha contraatacado subiendo un 50% los aranceles al Tribunal Supremo.
HeilHynkel #6 HeilHynkel
Lo he visto un par de minutos ... está como las maracas de Machín. Lo de la acería es digno de los Simpsons.
ipanies #10 ipanies
Pero esto que hace este tipo no es inhabilitante?? Está fuera de la realidad, la lógica, el sentido común, es surrealista!! o_o
