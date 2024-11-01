Directo (de ayer) Jabiertzo ¿China ayuda a Irán? ¿Buques chinos por Ormuz? ¿Qué dice Jiang Xueqin?

En esta transmisión en directo repasamos varias cuestiones sobre la crisis de Irán tal y como se han visto en las redes sociales de China. Primero tratamos de responder a la pregunta de si China está ayudando a Irán, apoyándonos en una entrevista a Zhang Weiwei, profesor de la Universidad de Fudan. Luego vamos con la posibilidad de que los buques chinos estén pasando por el estrecho de Ormuz y finalmente sintetizamos el punto de vista del Profesor sinocanadiense Jiang Xueqin, que se ha vuelto muy famoso por sus predicciones sobre el conflicto.