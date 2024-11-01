edición general
8 meneos
28 clics
Directo (de ayer) Jabiertzo ¿China ayuda a Irán? ¿Buques chinos por Ormuz? ¿Qué dice Jiang Xueqin?

Directo (de ayer) Jabiertzo ¿China ayuda a Irán? ¿Buques chinos por Ormuz? ¿Qué dice Jiang Xueqin?

En esta transmisión en directo repasamos varias cuestiones sobre la crisis de Irán tal y como se han visto en las redes sociales de China. Primero tratamos de responder a la pregunta de si China está ayudando a Irán, apoyándonos en una entrevista a Zhang Weiwei, profesor de la Universidad de Fudan. Luego vamos con la posibilidad de que los buques chinos estén pasando por el estrecho de Ormuz y finalmente sintetizamos el punto de vista del Profesor sinocanadiense Jiang Xueqin, que se ha vuelto muy famoso por sus predicciones sobre el conflicto.

| etiquetas: jabiertzo , china , directo , irán , ormuz , xueqin , jiang
6 2 1 K 72 actualidad
1 comentarios
6 2 1 K 72 actualidad
cromax #1 cromax *
No soy un gran fan de esta persona, pero me parece un resumen curioso. Son preguntas y respuestas sencillas con la opinión traducida de comentaristas chinos.
Varios adelantos (spoiler):

- A los chinos también les está cayendo la subida del petróleo. Pero Irán tiene una importancia muy relativa en la actualidad china.
- Va a subir el precio de los móviles y eso allí es lío. Cuando la fábrica del mundo tose...
- China no está necesariamente libre de ser atacados si quieren pasar por Ormuz...…   » ver todo el comentario
0 K 14

menéame