Los diputados de Vox cobran del Congreso las dietas internacionales que denuncian

Los diputados de Vox han participado en 15 viajes al extranjero organizados por el Congreso en lo que va de legislatura. Y por ellos han percibido, al menos, 5.850 euros en concepto de dietas internacionales.Según las actas oficiales de la actividad del Congreso consultadas por elDiario.es, hasta siete parlamentarios distintos de Vox han participado en algunas de las comitivas organizadas por el Congreso en el marco de la actividad internacional de las Comisiones sectoriales de la Cámara.

A ver que no lo habéis entendido.

Igual que con los chiringuitos, con las dietas están en contra solo si son de otros.
#1 El asunto no es estar en desacuerdo con el cobro de dietas, sino de la procedencia del dinero con el que se pagan. No creo que el Congreso pague con dinero negro.
Creo que una cosa es estar en desacuerdo con que existan esas dietas, y otra es que mientras existan, querer cobrarlas. Estarías en inferioridad de condiciones. Lo suelo comparar a cuando se pusieron los triples en el baloncesto. Seguro que hubo equipos que preferían que no los hubiera, no sería lógico que a esos equipos no se les contaran los triples.
