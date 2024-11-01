Los diputados de Vox cobran del Congreso las dietas internacionales que denuncian

Los diputados de Vox han participado en 15 viajes al extranjero organizados por el Congreso en lo que va de legislatura. Y por ellos han percibido, al menos, 5.850 euros en concepto de dietas internacionales.Según las actas oficiales de la actividad del Congreso consultadas por elDiario.es, hasta siete parlamentarios distintos de Vox han participado en algunas de las comitivas organizadas por el Congreso en el marco de la actividad internacional de las Comisiones sectoriales de la Cámara.