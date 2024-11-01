·
3
meneos
67
clics
Los diputados regionales de Vox reciben la Señal de la santa cruz antes del comienzo del Pleno de las Cortes de Castilla la Mancha
Los diputados regionales reciben la Señal de la santa cruz antes del comienzo del Pleno
|
etiquetas:
:
vox
,
santa cruz
,
pleno
2
1
0
K
26
politica
4 comentarios
#1
frankye
*
Ya mismo estamos quemando brujas.
0
K
12
#2
andando
Gracias, puedo dormir más tranquilo
0
K
10
#4
enochmm
Milana bonita.
0
K
10
#3
EldelaPepi
Joder.
Qué rancios son. Sería gracioso si no les votara tanta gente.
0
K
7
