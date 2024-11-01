Diputado mexicano en plena sesión sobre los espacios de lactancia: “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”  

Una discusión legislativa donde se analizaba una iniciativa sobre los espacios de lactancia para madres estudiantes y proponía utilizar lenguaje inclusivo para sustituir términos como “madres trabajadoras” por “personas lactantes” y “leche materna” por “leche extraída”, generó posturas encontradas entre legisladores. Mientras diputadas se mostraban en contra y defendían que las leyes deben apegarse a la biología el diputado de Morena Fernando Alférez Barbosa se mostró “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”.