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Diputado mexicano en plena sesión sobre los espacios de lactancia: “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”

Diputado mexicano en plena sesión sobre los espacios de lactancia: “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”  

Una discusión legislativa donde se analizaba una iniciativa sobre los espacios de lactancia para madres estudiantes y proponía utilizar lenguaje inclusivo para sustituir términos como “madres trabajadoras” por “personas lactantes” y “leche materna” por “leche extraída”, generó posturas encontradas entre legisladores. Mientras diputadas se mostraban en contra y defendían que las leyes deben apegarse a la biología el diputado de Morena Fernando Alférez Barbosa se mostró “A favor de la reserva porque también los hombres tienen leche”.

| etiquetas: méxico , aguascalientes , lactancia , personas lactantes , leche
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5 comentarios
2 0 0 K 38 actualidad
Javi_Pina #4 Javi_Pina
Y las salas de "extraccion de leche" para hombres y mujeres serán comparidas? Veo un poco de riesgo ahí :roll:
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#5 wendigo
Bueno, es extremadamente raro, pero biológica y médicamente, no está diciendo ninguna mentira.

Saludos
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Verdaderofalso #2 Verdaderofalso
No era ula?
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Arzak_ #3 Arzak_
Él quiere que le eche leche 8-D
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CharlesBrowson #1 CharlesBrowson
chele!!!!
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