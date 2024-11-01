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Diplomático de Irán dice que el equipo de Trump saboteó las conversaciones para un acuerdo a un paso de conseguirlo [Eng]

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el domingo que los representantes de la administración Trump desviaron las intensas conversaciones en la capital de Pakistán con demandas extremistas, justo cuando las dos partes estaban a punto de lograr un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto de seis semanas.

| etiquetas: trump , iran , sabotaje , acuerdo , conversaciones , pacto , paz
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23 comentarios
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Comentarios destacados:        
efectogamonal #1 efectogamonal *
Es lo que tiene cuando los consejeros presidenciales son, el chupas, el chorras, tu cuñao y propio presidente, es un carcamal, sátrapa y pedófilo mundialmente reconocido.

Qué podria salir mal, verdad {0x1f525}
11 K 161
Verdaderofalso #3 Verdaderofalso *
#1 cuñao no, yerno.
Fue Jared Kushner el mismo que dijo de echar a todos los palestinos de Gaza y hacer negocios inmobiliarios
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p

www.meneame.net/story/jared-kushner-dice-propiedad-frente-mar-gaza-pod
2 K 43
efectogamonal #4 efectogamonal *
#3 Es igual, palmo más palmo menos como por la oreja.

Tampoco está el Chupas, es un decir de mi barrio que viene a decir que la misma putisima mierda son {0x1f525}
0 K 20
Findeton #5 Findeton
#1 Esto es pura propaganda. La realidad es que los iraníes no querían prometer que no iban a enriquecer uranio.
1 K 23
JoseRvValjean #8 JoseRvValjean *
#5 Tú si que eres enriquecedor {0x1f604} y si lo enquecen que, me cago en Diossssss
4 K 62
Verdaderofalso #9 Verdaderofalso *
#5 Israel tiene lo que se conoce como “ambigüedad nuclear”:
-Israel ni admite ni niega poseer bombas nucleares.
-No ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, a diferencia de muchos otros países.
Así evita presiones diplomáticas o sanciones más fuertes de reconocer tenerlas.

En cambio Irán sí ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1970 y sigue siendo miembro
5 K 83
Findeton #11 Findeton
#9 Ya sé que esa es la línea de partido, pero todos sabemos que Irán sí estaba desarrollando armas nucleares.
0 K 9
Verdaderofalso #13 Verdaderofalso *
#11 todos lo sabemos, las pruebas, como las Irak o esta vez es de verdad?

Es que no quiero que me engañen dos veces con la misma estrategia por parte de los mismos.

Ahora la realidad es que un país que usó dos veces las bombas nucleares y otro que asegura no tenerlas pero se da por hecho que las tiene, que se pasa el derecho internacional por el forro y está cometiendo un genocidio, una ocupación ilegal y ataca y asesina a cascos azules, están atacando a otro al margen de la comunidad internacional porque creen que las puede llegar a tener
4 K 68
Findeton #14 Findeton
#13 Vamos a creer a Irán, palabrita de Ayatolah.
0 K 9
Verdaderofalso #18 Verdaderofalso *
#14 puedes creer a un ayatolá o al de la lista Epstein o asalto al Capitolio de Trump o al perseguido por la justicia (internacional y nacional) de Netahanyu.

Pero lo que digo es algo erróneo y estoy equivocado en #9 o en que ya nos mintieron en Irak con las armas de destrucción masiva? Algún argumento o vas a soltar alguna estupidez?
2 K 51
millanin #16 millanin
#11 Claro. Lo ha dicho netanyaju. Habrá que creer a ese faro moral de la humanidad.
1 K 23
JoseRvValjean #23 JoseRvValjean
#11 Y tú qué sabrás, chafachorras
0 K 16
#10 cajadecartonmojada
#5 Eso ya estaba en el anterior acuerdo, que Irán respetó, y no evitó que les atacarán. Así que, ¿para qué? ¿Por los cojones morenos del agresor que ha perdido la guerra?
6 K 90
#20 luckyy
#1 respondiendo a sus propios intereses publicoprivados
0 K 11
#2 cajadecartonmojada
Que miren quién ha ganado pasta en las apuestas...
2 K 43
Deviance #15 Deviance
#2 Los amigos de zanahorio, avisados de antemano, lo hemos visto todos.
0 K 11
Jointhouse_Blues #7 Jointhouse_Blues
Mientras israel lleve la batuta, no habrá ni acuerdo ni leches. Ahora están demorando con esta pantomima de negociaciones, para reagruparse e idear otra estrategia.
1 K 23
efectogamonal #17 efectogamonal *
Enga y dejo por aquí esta joyita, para alegrar el lunes antes de ir a dormir :foreveralone: {0x1f525}  media
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pitercio #12 pitercio
A ver, los yankees podían prometer cualquier cosa, total, iban a pasársela por el forro de los trumps.
0 K 19
#6 Onaj
Esto se dice siempre que algo de esto no sale.

Hasta lo dijeron desde el psoe o podemos cuando nos hicieron volver a votar.
0 K 12
reithor #22 reithor
Los nazionistas van a dinamitar todo hasta conquistar el gran Israel ese de los cojones. O les paren los pies.
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millanin #19 millanin
Esta tregua ha sido una escusa para reorganizarse por que los iraníes les estaban dando bien por el culo.
0 K 8
efectogamonal #21 efectogamonal
#19 Para rearmarse, organizarse es imposible porque no hay nadie al volante {0x1f525}
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menéame