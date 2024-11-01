Diplomático de Irán dice que el equipo de Trump saboteó las conversaciones para un acuerdo a un paso de conseguirlo [Eng]

El ministro de Relaciones Exteriores de Irán dijo el domingo que los representantes de la administración Trump desviaron las intensas conversaciones en la capital de Pakistán con demandas extremistas, justo cuando las dos partes estaban a punto de lograr un acuerdo preliminar para poner fin al conflicto de seis semanas.
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Qué podria salir mal, verdad
Fue Jared Kushner el mismo que dijo de echar a todos los palestinos de Gaza y hacer negocios inmobiliarios
www.meneame.net/story/jared-kushner-yerno-trump-propone-limpiar-gaza-p
www.meneame.net/story/jared-kushner-dice-propiedad-frente-mar-gaza-pod
Tampoco está el Chupas, es un decir de mi barrio que viene a decir que la misma putisima mierda son
-Israel ni admite ni niega poseer bombas nucleares.
-No ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear, a diferencia de muchos otros países.
Así evita presiones diplomáticas o sanciones más fuertes de reconocer tenerlas.
En cambio Irán sí ha firmado el Tratado de No Proliferación Nuclear desde 1970 y sigue siendo miembro
Es que no quiero que me engañen dos veces con la misma estrategia por parte de los mismos.
Ahora la realidad es que un país que usó dos veces las bombas nucleares y otro que asegura no tenerlas pero se da por hecho que las tiene, que se pasa el derecho internacional por el forro y está cometiendo un genocidio, una ocupación ilegal y ataca y asesina a cascos azules, están atacando a otro al margen de la comunidad internacional porque creen que las puede llegar a tener
Pero lo que digo es algo erróneo y estoy equivocado en #9 o en que ya nos mintieron en Irak con las armas de destrucción masiva? Algún argumento o vas a soltar alguna estupidez?
Hasta lo dijeron desde el psoe o podemos cuando nos hicieron volver a votar.