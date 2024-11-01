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Dioses y diosas de Hispania antes de la llegada del cristianismo

Los pueblos de la Iberia prerromana poseían deidades poderosas cuyo culto continuó durante el Imperio Romano. La riqueza de la religión de los pueblos iberos, celtas y celtíberos de Hispania era tal que los romanos adoptaron muchos de los antiguos dioses para su propio panteón. La influencia de los fenicios y los griegos conectó las deidades hispanas con las religiones del Mediterráneo, y ni siquiera el cristianismo logró hacer olvidar el poder de dioses como Lug, Ataecina, Tanit y Endovélico.

| etiquetas: dios , diosa , pre , preromana , hispania , roma , cristianismo , celta , íbero
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1 comentarios
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me_joneo_pensando_en_ti #1 me_joneo_pensando_en_ti *
Leyenda negra romana :troll:

Nos robaron el oro, la plata, el mercurio,...
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