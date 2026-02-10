edición general
2 meneos
45 clics
Dimiten el general y el comandante del Alarde tradicional

Dimiten el general y el comandante del Alarde tradicional

han presentado su renuncia días después de que más de 200 personas protestaran ante la posible sanción a un mando

| etiquetas: política , agresión , machista
2 0 0 K 14 actualidad
3 comentarios
2 0 0 K 14 actualidad
Urasandi #2 Urasandi
¿Y cual es la denuncia de la cantinera?
0 K 11
#3 Beltza01
#2 Lo que no entiendo es que no esté en el juzgado.
0 K 7

menéame