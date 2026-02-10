·
publicadas
en cola
comentarios de esta noticia
todos los comentarios
2
meneos
45
clics
Dimiten el general y el comandante del Alarde tradicional
han presentado su renuncia días después de que más de 200 personas protestaran ante la posible sanción a un mando
|
etiquetas:
:
política
,
agresión
,
machista
2
0
0
K
14
actualidad
3 comentarios
ordenados
hilos
mejores hilos
+ valorados
relacionadas
#1
Pertinax
*
Flautas, putas y escopetas.
youtu.be/B_6Hz464pcI?si=xZJO3ZGT-CoqPsfN
2
K
33
#2
Urasandi
¿Y cual es la denuncia de la cantinera?
0
K
11
#3
Beltza01
#2
Lo que no entiendo es que no esté en el juzgado.
0
K
7
Ver toda la conversación (
3
comentarios)
youtu.be/B_6Hz464pcI?si=xZJO3ZGT-CoqPsfN