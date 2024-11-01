edición general
Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por delito sexual

Dimite el director del Instituto Canario de Vivienda tras ser procesado por delito sexual

El director del Instituto Canario de la Vivienda, Antonio Ortega, ha presentado su dimisión tras haber sido procesado por un delito sexual por una denuncia que se remonta a su etapa como alcalde de San Mateo (Gran Canaria), han confirmado a EFE fuentes del Gobierno de Canarias. Tanto el Gobierno de Canarias como el Tribunal Superior de Justicia han confirmado la dimisión de Ortega, adelantada por el diario digital Canarias

comentarios
FunFrock #1 FunFrock
El señor en cuestión  media
2 K 43
josde #3 josde
#1 De que partido era cuando lo hizo
0 K 20
#4 concentrado
#3 De la Asamblea de Vecinos de San Mateo (AVESAN), partido político coaligado a Coalición Canaria
0 K 20
josde #5 josde
#4 Vale gracias.
0 K 20
madeagle #7 madeagle
#1 Ese no es Antonio Ortega, es el Baron Von Besamucho
0 K 10
cocolisto #2 cocolisto
A ver si va a ser verdad que el machismo, el acoso y la violación está más extendida y oculta de lo que vemos.
0 K 20
Golan_Trevize #6 Golan_Trevize
Menudo panorama :-/
Con unas Canarias independientes del estado español estas cosas no pasarían, ¿no es cierto @Guanarteme ?
0 K 12

