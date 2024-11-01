Dimite la concejala de Igualdad de Pinos Puente tras ser condenada a multa por agresión a una vecina

La concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de IU, ha presentado su dimisión por “motivos personales” después de que fuera condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización. La propia concejal y la otra presunta agresora amenazaron a la que sería su víctima. Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento.