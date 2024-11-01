edición general
Dimite la concejala de Igualdad de Pinos Puente tras ser condenada a multa por agresión a una vecina

Dimite la concejala de Igualdad de Pinos Puente tras ser condenada a multa por agresión a una vecina

La concejala de Igualdad de Pinos Puente (Granada), Margarita Álvarez, de IU, ha presentado su dimisión por “motivos personales” después de que fuera condenada por la agresión a una vecina a nueve meses de multa, una orden de alejamiento y una indemnización. La propia concejal y la otra presunta agresora amenazaron a la que sería su víctima. Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento.

etiquetas: pinos puente , agresion , concejal , dimision
comentarios
DayOfTheTentacle
" Ambas le habrían acusado de arruinarles la vida por querer testificar contra sus hijos en el caso de agresión sexual en el que ambos ya estaban como investigados en ese momento."

¿Madres protectoras de violadores?
K
Borgiano
#4 Sí.
K
EISev
Machete al machote pero que mis hijos conserven el cipote :palm:
K
Archaic_Abattoir
Da para una película de Berlanga.
K
Aguarrás
Santa paloma... ¡Es todo por envidia, seguro!. :roll: xD
K
CharlesBrowson
cuanto daño han hecho, y hacen estas tiparracas a las mujeres, disfrazadas...en fin, al menos cada vez esta cercandolas mas, a ver cuanto tiempo les llevaran a la mujeres recuperar todo lo perdido por una minoria infame y venenosa.
K

menéame