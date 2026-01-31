edición general
Dimite el asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, mencionado en los archivos de Epstein

Miroslav Lajcák, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, mantuvo conversaciones con Epstein en las que preguntaba “¿No me vas a invitar también a jugar?”, en respuesta a fotografías de varias mujeres. Al principio aseguró "no comprender" por qué figura en esa documentación. Más tarde afirmó que no podía confirmar la autenticidad de los mensajes por el largo tiempo transcurrido, pero indicó que la conversación fue "informal y banal", sin ningún contenido real y que nunca le ofrecieron, ni fue testigo, ni participó en servicios sexuales.

4 comentarios
Spirito #1 Spirito *
Ahora hace falta que dimita Aznar... porque todavía sigue dando por culo.
jonolulu #2 jonolulu
#1 ¿Y de qué va a dimitir? ¿De hijoputa?

Eso va de serie
Cehona #4 Cehona *
Aznar dando lecciones de moralidad

Aznar critica en EEUU que Occidente ha perdido la «claridad moral»
www.larazon.es/historico/5951-aznar-critica-en-eeuu-que-occidente-ha-p
eltxoa #3 eltxoa *
Esto he visto hace un rato. Resulta que el Epstein fue baneado de la plataforma Xbox, asmongold sugiere que por el tema de los antibióticos de Gates. Y que después estuvo jugando en Wow

www.youtube.com/watch?v=4DDnq_r0JtI

Menudo culebrón.
