Dimite el asesor de seguridad nacional del primer ministro eslovaco, mencionado en los archivos de Epstein

Miroslav Lajcák, exministro de Asuntos Exteriores de Eslovaquia, mantuvo conversaciones con Epstein en las que preguntaba “¿No me vas a invitar también a jugar?”, en respuesta a fotografías de varias mujeres. Al principio aseguró "no comprender" por qué figura en esa documentación. Más tarde afirmó que no podía confirmar la autenticidad de los mensajes por el largo tiempo transcurrido, pero indicó que la conversación fue "informal y banal", sin ningún contenido real y que nunca le ofrecieron, ni fue testigo, ni participó en servicios sexuales.
| etiquetas: eslovaquia , asesor de seguridad , dimisión , epstein
Eso va de serie
Menudo culebrón.