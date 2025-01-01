Un diminuto defecto en diamantes podría estar bloqueando avances en fusión

Las cápsulas de diamante que se usan para almacenar el hidrógeno combustible no son la excepción, aunque un nuevo trabajo de investigación ofrece datos para que se puedan resolver los problemas. En un trabajo reciente publicado en Matter los científicos en materiales describen la forma en que las presiones extremas de los experimentos de fusión introducen imperfecciones en la cápsula de diamante, con lo que el experimento se ve comprometido. -Fuente: gizmodo.com/a-tiny-diamond-defect-could-be-blocking-fusion-breakthroug