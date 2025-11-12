El dilema de la primera ministra de Japón: desafiar el veto a las mujeres en el sumo o no intervenir en el clásico deporte nipón

Japón se prepara para la posibilidad de que la primera ministra, Sanae Takaichi, la primera mujer en ocupar el cargo, decida si desafía la tradición y asiste el mes que viene a un combate de sumo para entregar un trofeo. El torneo de Fukuoka, en el suroeste de Japón, va por el cuarto día de competición, de los 15 de que consta. Los cargos del gobierno solo han hecho en estos días alusiones vagas a la posibilidad de un enfrentamiento entre Takaichi y la asociación de sumo de Japón.