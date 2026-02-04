edición general
La digitalización del sistema eléctrico, clave en el despliegue de las renovables

La digitalización del sistema eléctrico, clave en el despliegue de las renovables

"El sistema eléctrico español se encuentra en un momento en donde el avance en materia de digitalización se ha convertido en una necesidad", asegura a EXPANSIÓN Eduardo González, socio responsable de Energía de KPMG en España. La entrada masiva de renovables en los últimos años, el almacenamiento energético y los nuevos players del sistema, como los centros de datos, hacen patente la necesidad de herramientas digitales avanzadas que permitan mejorar la eficiencia, optimizar la capacidad existente y evitar que las infraestructuras se conviertan

etiquetas: digitalización , sistema , eléctrico , despliegue , renovables
4 comentarios
DORO.C #1 DORO.C
Legible en el modo lectura
0 K 18
Barney_77 #2 Barney_77
#1 Muro de pago
0 K 16
DORO.C #3 DORO.C
#2 Se puede ver con el modo lectura.
0 K 18
Barney_77 #4 Barney_77
#3 Sigue siendo muro de pago.
0 K 16

