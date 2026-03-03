Las dificultades de reparar un coche chino: “Hace un año apenas nos pedían piezas de desguace, hoy lo hacen cada día”

Los centros autorizados de tratamiento de vehículos advierten que los componentes de estas marcas pueden tardar más de lo previsto porque la red de recambios de las marcas chinas todavía se está poniendo al día
Y tambien sera una realidad de que en una decada muchas de estas marcas no van a existir, ya que las fuertes se consolidaran
Pasa en todas las industrias.
Eso si igual luego sale mas rentable montarse el coche que comprarlo con sobreprecio