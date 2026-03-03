edición general
Las dificultades de reparar un coche chino: “Hace un año apenas nos pedían piezas de desguace, hoy lo hacen cada día”

Las dificultades de reparar un coche chino: “Hace un año apenas nos pedían piezas de desguace, hoy lo hacen cada día”

Los centros autorizados de tratamiento de vehículos advierten que los componentes de estas marcas pueden tardar más de lo previsto porque la red de recambios de las marcas chinas todavía se está poniendo al día

Suigetsu #2 Suigetsu
Noticia patrocinada por Volskwagen y Stellantis.
Don_Pixote #4 Don_Pixote
#2 bueno es una realidad...
Y tambien sera una realidad de que en una decada muchas de estas marcas no van a existir, ya que las fuertes se consolidaran
Pasa en todas las industrias.
JackNorte #3 JackNorte *
Tener piezas de recambio de segunda mano cuando una marca acaba casi que lanzarse poniendole encima sobreprecios , lo que no se pediria a ninguna marca se les pide a las chinas. Y lo mas curioso es que lo haran mejor y mas rapido en cuando vean que hay mercado , pero montar infraestructura de reparacion cuando aun no hay coches que reparar es un poco absurdo. Pero si se dejan las piezas de recambio sin sobreprecio igual son capaces de desmontar uno para arreglartelo. xD
Eso si igual luego sale mas rentable montarse el coche que comprarlo con sobreprecio xD
#1 covacho
Pues lo normal cuando una marca nueva empieza a vender coches. ¿Se esperaba otra cosa?
RamonMercader #5 RamonMercader
#1 lloriqueos de los fabricantes de aquí, los mismos que cambian ligeramente piezas entre modelos para que no sean compatibles. Estoy seguro de que en unos años, cuando los coches chinos estén establecidos y dejen de ser novedad, van a ser mucho más fáciles de reparar
