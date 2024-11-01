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La diferencia entre países ricos y pobres no es cuánto plástico generan, sino qué hacen con él

La diferencia entre países ricos y pobres no es cuánto plástico generan, sino qué hacen con él

El problema principal de la basura plástica es que se gestiona mal, y hay muchas diferencias entre países. Los paises más ricos consumen mucho más plástico pero generan muchísimos menos residuos.

| etiquetas: basura , plásticos
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1 comentarios
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taSanás #1 taSanás *
Concretamente es el flujo logístico, unos usan el pasto o y a otros se lo envían

Hola ecoembes
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menéame