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La diferencia entre países ricos y pobres no es cuánto plástico generan, sino qué hacen con él
El problema principal de la basura plástica es que se gestiona mal, y hay muchas diferencias entre países. Los paises más ricos consumen mucho más plástico pero generan muchísimos menos residuos.
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taSanás
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Concretamente es el flujo logístico, unos usan el pasto o y a otros se lo envían
Hola ecoembes
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