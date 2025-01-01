Diez coches calcinados en el incendio de Xanadú: ninguno era eléctrico

Las primeras inspecciones de la policía y los bomberos de la Comunidad de Madrid han confirmado que ninguno de los vehículos afectados por el incendio era eléctrico, sino de motor de combustión. Con ello, se descarta que las baterías o el sistema de propulsión eléctrica estuvieran relacionados con el origen o la propagación de las llamas. La investigación ha confirmado que el fuego comenzó fuera de los coches, en una zona de vegetación seca.
Muchas veces, cuando un coche eléctrico sale de la plaza de aparcamiento, deja en el suelo un charco de electrones que bien podrían haber causado el incendio.
La bateria de un movil que dejaron en la guantera o en el asiento de un coche, o cargando. Movil, tablet, gps.
El problema de los bulos, es que muchos ven el bulo, pero luego pocos ven el desmentido, asi que seguira por ahi, igual.