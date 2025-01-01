Diez coches calcinados en el incendio de Xanadú: ninguno era eléctrico

Las primeras inspecciones de la policía y los bomberos de la Comunidad de Madrid han confirmado que ninguno de los vehículos afectados por el incendio era eléctrico, sino de motor de combustión. Con ello, se descarta que las baterías o el sistema de propulsión eléctrica estuvieran relacionados con el origen o la propagación de las llamas. La investigación ha confirmado que el fuego comenzó fuera de los coches, en una zona de vegetación seca.