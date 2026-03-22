Diez años del acuerdo migratorio de la UE con Turquía que transformó la política europea: “Es un modelo que mantiene a los migrantes atrapados en condiciones precarias”

Una década después del acuerdo firmado entre la Unión Europea y Turquía en marzo de 2016 para la gestión migratoria, sus efectos siguen marcando la realidad de las islas griegas y otras fronteras europeas. Según denuncia Médicos Sin Fronteras (MSF) en un nuevo informe, lo que comenzó como una respuesta ante el aumento de llegadas por la ruta del Mediterráneo oriental se ha consolidado como un modelo que redefinió la política migratoria europea: prioriza la disuasión, la contención y la transferencia de responsabilidades de asilo a países.