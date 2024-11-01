edición general
Los dibujos que recuperan la España del siglo XVII gracias a un viaje principesco

Cosme III partió en dos galeras desde Italia. Tras rodear la costa francesa, alcanzó la catalana y fondeó primero en Cadaqués y luego en Roses y Palamós. Su destino era Barcelona, y allí desembarcó para desplazarse por tierra a Madrid. Lo hizo en una calesa de dos ruedas traída desde Florencia. Durante el trayecto tuvo oportunidad de visitar lugares como Montserrat, Lleida, Zaragoza y Alcalá de Henares, entre otros, y durmió, según la disponibilidad, en casas privadas, conventos y posadas.

El dibujo de Pier Maria Baldi de Coruña es el que sirvió de base para el mural de Lugrís que decoraba la cafetería Vecchio, y que ahora está expuesto en el edificio que tiene Abanca en la calle Olmos.
es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Debuxo_da_Corunha_por_Pier_Maria_Baldi_(
