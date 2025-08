Diana Morant respeta la dimisión del comisionado para la Dana y defiende su carrera: "Nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios. A un político no lo hacen los títulos"

La ministra de Ciencia y universidades y líder del PSPV, Diana Morant, ha mostrado el respeto de los socialistas valencianos a la decisión del hasta ahora comisionado del Gobierno para la reconstrucción tras la dana, José María Ángel, de dimitir de todos sus cargos por informaciones sobre una supuesta titulación académica falsa. "Nosotros no pedimos títulos, pedimos hoja de servicios. A un político no lo hacen los títulos académicos." dijo Morant que anunció que "por ahora" no se cubrirá su cargo de presidente del PSPV.