edición general
5 meneos
7 clics
Diana Morant promete que topando los alquileres en Castellón "bajarán un 8%"

Diana Morant promete que topando los alquileres en Castellón "bajarán un 8%"

La secretaria general del PSPV ha dado inicio este sábado en Castelló a una serie de citas para conformar las líneas programáticas de cara a las próximas elecciones autonómicas

| etiquetas: vivienda , alquiler , valencia , castellon , comunidad valenciana
4 1 1 K 43 politica
10 comentarios
4 1 1 K 43 politica
Comentarios destacados:    
NPCMeneaMePersigue #2 NPCMeneaMePersigue
De las mejores propuestas que he visto recientemente, a ver si termina la pesadilla
0 K 15
NPCMeneaMePersigue #3 NPCMeneaMePersigue *
#_1 En Navarra y Cataluña se toparon y bajaron
0 K 15
Yonny #8 Yonny
#3 si, antes había 100 viviendas y después del tope solo 4.
Un éxito.
0 K 10
#10 Nastar
#3 no me fio nada de esas estadisticas mas cocinadas que los nuggets de un chino.

Ves a alquilar alli y me cuentas
0 K 7
Yonny #7 Yonny
Bajarán... Puede.
Pero habrá muchas menos 100% seguro.
0 K 10
taSanás #1 taSanás
“Topando” los bajarán?
Como mucho se mantendrán no?
0 K 7
Doisneau #4 Doisneau
#1 Es el problema de los topes y medias tintas. En las zonas tensionadas, un tope es irrelevante porque ya llevan años exprimiendo todo lo que pueden. Hay que intervenir precios y crear un organismo publico que intermedie en precios y pagos.

Y el rollo liberal de que se contraera la oferta no cuela, nadie va a renunciar al rendimiento de un piso vacio solo por no poder abusar todo lo que quiera.
4 K 50
taSanás #5 taSanás
#4 no, Si yo lo digo porque si el que
Manda cree que poniendo un límite superior las cosas bajan, y el que le vota se lo cree, estamos bien jodidos
1 K 15
Arkhan #6 Arkhan
#4 La oferta se contraerá en los términos en los que el que quien tenga los inmuebles quiera.

Recordemos que ya tuvimos una temporada de pisos cerrados fuera del mercado para mantener los precios altos artificialmente.

Es decir, no basta con meterle mano a los precios de esta manera, es una intervención que rompa de una vez todo el mercado como está montado.
1 K 15
#9 Nastar
#4 hola, soy el contrato temporal de maximo 11 meses, un placer
0 K 7

menéame