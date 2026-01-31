Diana Morant promete que topando los alquileres en Castellón "bajarán un 8%"

La secretaria general del PSPV ha dado inicio este sábado en Castelló a una serie de citas para conformar las líneas programáticas de cara a las próximas elecciones autonómicas
| etiquetas: vivienda , alquiler , valencia , castellon , comunidad valenciana
Un éxito.
Ves a alquilar alli y me cuentas
Pero habrá muchas menos 100% seguro.
Como mucho se mantendrán no?
Y el rollo liberal de que se contraera la oferta no cuela, nadie va a renunciar al rendimiento de un piso vacio solo por no poder abusar todo lo que quiera.
Manda cree que poniendo un límite superior las cosas bajan, y el que le vota se lo cree, estamos bien jodidos
Recordemos que ya tuvimos una temporada de pisos cerrados fuera del mercado para mantener los precios altos artificialmente.
Es decir, no basta con meterle mano a los precios de esta manera, es una intervención que rompa de una vez todo el mercado como está montado.