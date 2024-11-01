Los diamantes de Amberes: cómo fueron descubiertos los protagonistas del "robo del siglo" gracias a un palo de escoba, una comadreja y un sándwich de salami

Un sándwich a medio comer. Esa fue una de las pistas que llevaron al detective belga Patrick Peys a resolver el robo de US$100 millones en diamantes de una cámara acorazada en Amberes en 2003. En su momento fue calificado como el "robo del siglo". Peys fue uno de los principales agentes de la primera Brigada Diamante del mundo, y este fue sin duda el caso más desconcertante de su carrera. El misterio lo desentrañó con la ayuda de un palo de escoba, una comadreja y un poco de salami.