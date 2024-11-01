Día de la Independencia Digital: La democracia solo puede existir sin dominación digital externa [ALE]

Die Initiative Digital Independence Day („Día de la Independencia Digital“) comenzó el domingo con acciones en muchas ciudades de toda Alemania, con la participación de numerosas personas desde sus propios dispositivos en casa. Este día pretende ser el punto de partida de una «rebeldía relajada» y de un movimiento que se aleje de los gigantes tecnológicos y de los autócratas digitales globales de carácter monopolístico y opresivo hacia una mayor autodeterminación en la propia vida digital.