Día de la Independencia Digital: La democracia solo puede existir sin dominación digital externa [ALE]

Die Initiative Digital Independence Day („Día de la Independencia Digital“) comenzó el domingo con acciones en muchas ciudades de toda Alemania, con la participación de numerosas personas desde sus propios dispositivos en casa. Este día pretende ser el punto de partida de una «rebeldía relajada» y de un movimiento que se aleje de los gigantes tecnológicos y de los autócratas digitales globales de carácter monopolístico y opresivo hacia una mayor autodeterminación en la propia vida digital.

Traducción: En la actualidad, esto está lejos de ser un tema marginal: Una gran parte del desarrollo y de la expresión de la propia personalidad tiene lugar hoy en el ámbito digital. Lo mismo ocurre con las sociedades y con la democracia: La formación de la voluntad política está marcada por plataformas en las que se producen, difunden y comparten informaciones. Son plataformas que no solo alojan los debates, sino que también los moldean.
La nueva iniciativa, abreviada DI.DAY, DID o DUT, llama…
Esto está siendo promovido por el Chaos Computer Club, Alemania! Me flipan!!!
