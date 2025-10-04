La DGT explica en qué gasta el dinero que recauda en multas

Cada año, millones de conductores en España reciben multas que engrosan las arcas de la DGT, la Dirección General de Tráfico. En 2024, esta institución recaudó más de 539 millones de euros por sanciones de tráfico, una cifra histórica. Pero ¿qué ocurre con ese dinero? ¿Se invierte en mejorar la seguridad vial o simplemente engrosa presupuestos generales? La DGT asegura que cada euro recaudado tiene un destino claro: aumentar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras.
| etiquetas: dgc explica , en que gasta lo que recauda , de las multas
Pero yo siempre he dicho que deberían subir más las multas, que vayan por renta, y que ese dinero se dedique a las arcas del estado Así lo que pagan ellos lo dejamos de pagar los demás.
Si la gente que se salta las normas y pone en peligro al resto se encargan de pagar todos los impuestos de España, mejor que mejor.
Pueden decir lo que quieran pero vamos.. RE CAU DAR
Las multas deberían ponerlas por renta (quien más gana más paga) y poner muchas más todavía.
Y ya puestos, las patrullas de policía y los controles también.
Y que cada uno vaya a la velocidad que considere necesario