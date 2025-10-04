La DGT explica en qué gasta el dinero que recauda en multas

Cada año, millones de conductores en España reciben multas que engrosan las arcas de la DGT, la Dirección General de Tráfico. En 2024, esta institución recaudó más de 539 millones de euros por sanciones de tráfico, una cifra histórica. Pero ¿qué ocurre con ese dinero? ¿Se invierte en mejorar la seguridad vial o simplemente engrosa presupuestos generales? La DGT asegura que cada euro recaudado tiene un destino claro: aumentar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras.