La DGT explica en qué gasta el dinero que recauda en multas

Cada año, millones de conductores en España reciben multas que engrosan las arcas de la DGT, la Dirección General de Tráfico. En 2024, esta institución recaudó más de 539 millones de euros por sanciones de tráfico, una cifra histórica. Pero ¿qué ocurre con ese dinero? ¿Se invierte en mejorar la seguridad vial o simplemente engrosa presupuestos generales? La DGT asegura que cada euro recaudado tiene un destino claro: aumentar la seguridad y reducir la siniestralidad en las carreteras.

16 comentarios
#6 cunaxa
Hace bien. Lo invierte en sacar más pasta aún a los conductores que no respetan las normas.
Pero yo siempre he dicho que deberían subir más las multas, que vayan por renta, y que ese dinero se dedique a las arcas del estado Así lo que pagan ellos lo dejamos de pagar los demás.
Si la gente que se salta las normas y pone en peligro al resto se encargan de pagar todos los impuestos de España, mejor que mejor.
Antipalancas21 #1 Antipalancas21 *
Sobre todo en radares y cámaras de control de velocidad.
aporuvas #4 aporuvas *
#1 #2 Si, para recaudar!!!
Pueden decir lo que quieran pero vamos.. RE CAU DAR
#8 cunaxa *
#4 Sí, es para recaudar, pero tienen muchos remilgos todavía.
Las multas deberían ponerlas por renta (quien más gana más paga) y poner muchas más todavía.
#11 Alcalino
#1 #4 pues quitemos las cámaras y los radares.

Y ya puestos, las patrullas de policía y los controles también.

Y que cada uno vaya a la velocidad que considere necesario
Antipalancas21 #14 Antipalancas21
#11 No es eso no te pases de frenada, lee la noticia y luego hablas.
Antipalancas21 #2 Antipalancas21 *
El dinero de las multas se utiliza para adquirir radares fijos y móviles, cámaras de control de velocidad, paneles de mensaje variable, sistemas de control de peajes y dispositivos de vigilancia conectados a redes de fibra óptica. Invierten sobre todo para poder poner mas multas.
Ludovicio #5 Ludovicio
Démosles en las narices: respetemos la velocidad de la vía para que no puedan multarnos.

:troll:
Antipalancas21 #10 Antipalancas21
#5 No te preocupes ya sacaran algo para multar por otra cosa
capitan__nemo #13 capitan__nemo *
¿Y cuantas vidas han salvado, heridos y accidentes han evitado con ese dinero?
Antipalancas21 #16 Antipalancas21
#13 Eso no lo dicen porque no es computable con la recaudación.
#3 Aaaa3
En putas y cocaina
Antipalancas21 #7 Antipalancas21 *
#3 Las putas si, la cocaína ya tienen bastante con la que pillan, en puertos y aeropuertos
#9 vantablack
#7 no veo a la DGT ni en puertos ni aeropuertos... eso es la agencia tributaria y la GC
Antipalancas21 #12 Antipalancas21
#9 Y la DGC es un cuerpo de la GC, no
ChatGPT #15 ChatGPT
Las Multas las recauda la DGT?
