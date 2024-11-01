Dexter, pero diciendo en alto su monólogo interior (ENG)  

Cualquiera que haya visto un episodio de esa serie recordará el monólogo interior que desvela a los espectadores los planes, a veces irracionalmente complicados, del asesino en serie; sin embargo, un editor con dotes aparentemente sobrenaturales ha convertido ese monólogo en algo externo. Pagaría un buen dinero por ver una versión alternativa en la que Dexter se pasara todas las escenas soliloquiando, pronunciando monólogos con mirada inexpresiva sobre matar a todos los que le rodean, ante la leve incomodidad de estos.