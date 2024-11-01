La deuda de Estados Unidos alcanza un nivel récord mientras el país está implicado en la guerra con Irán; los aranceles de Trump demuestran ser inútiles [ENG]

Para Estados Unidos —actualmente inmerso en un conflicto con Irán— no hay buenas noticias en el frente financiero. La deuda del gobierno federal del país ha superado, por primera vez, los 39 billones de dólares, lo que representa el 124% del PIB nacional. En los últimos ocho meses, esta cifra ha aumentado en 2 billones de dólares. Desde la suspensión del límite de deuda en julio del año pasado, la deuda nacional ha crecido en 2,8 billones de dólares. Se necesitaron apenas cinco meses para que la deuda pasara de 38 a 39 billones de dólares.