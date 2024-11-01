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La deuda de Estados Unidos alcanza un nivel récord mientras el país está implicado en la guerra con Irán; los aranceles de Trump demuestran ser inútiles [ENG]

Para Estados Unidos —actualmente inmerso en un conflicto con Irán— no hay buenas noticias en el frente financiero. La deuda del gobierno federal del país ha superado, por primera vez, los 39 billones de dólares, lo que representa el 124% del PIB nacional. En los últimos ocho meses, esta cifra ha aumentado en 2 billones de dólares. Desde la suspensión del límite de deuda en julio del año pasado, la deuda nacional ha crecido en 2,8 billones de dólares. Se necesitaron apenas cinco meses para que la deuda pasara de 38 a 39 billones de dólares.

| etiquetas: deuda , estados , unidos , record
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9 comentarios
20 4 0 K 195 actualidad
Verdaderofalso #1 Verdaderofalso *
Eso es porque sois unos putos zurdoswoke y no estáis entendiendo el plan maestro del iluminado Trump.

Y eso que aún no han aprobado los 200000 millones que piden para seguir en la guerra ya acabada de Irán
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josde #6 josde
#5 Si, tienen para guerras y reformas estúpidas de la casa blanca pero no para devolver lo robado.
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josde #4 josde
Ademas los aranceles los tienen que devolver, por un fallo de la Corte Suprema que los declaro ilegales.
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#5 xuanra2002
#4 Y ya dijeron que no iban a hacerlo porque era imposible.
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#2 drstrangelove
No puede ser, pero si trumpetas me prometió superavit fiscal mileinano.
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DayOfTheTentacle #9 DayOfTheTentacle
Aunque nos arruinemos...
Aunque sea contra un país que no nos ha hecho nada (hasta entonces al menos)
Aunque no vaya como planeábamos....

Maga!
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#7 Tronchador.
www.usdebtclock.org/
Imnótica, imprescindible, impresionante.
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#8 Tecar
Tienen que aprovechar ahora que todavía tienen la maquinita de hacer dinero.
:troll:
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domadordeboquerones #3 domadordeboquerones
Van a tener que venir en patera para acá
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menéame