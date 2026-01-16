Detrás de la denuncia politizada de Washington contra Maduro: una “red” creada por la CIA y un testigo coaccionado

Aún más, la acusación depende de testigos claramente desconfiables y coaccionados como Hugo “El Pollo” Carvajal, un exgeneral venezolano que llegó a una negociación secreta para reducir su sentencia por narcotráfico ensuciando el caso contra Maduro. Se dijo que Carvajal era una figura clave de la así llamada red de narcotráfico del “cártel de los soles” que , alega el DOJ, está dirigido por Maduro. De aparecer para testificar contra el líder venezolano secuestrado, el público estadounidense pudiera descubrir que el “cartel” no fue fundado...