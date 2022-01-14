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Detonan la carga explosiva de un dron en el sureste de Finlandia (EN)

Detonan la carga explosiva de un dron en el sureste de Finlandia (EN)

Las Fuerzas de Defensa finlandesas y la policía detonaron el sábado por la tarde la carga explosiva de un presunto dron ucraniano encontrado por la mañana en Iitti, a medio camino entre Lahti y Kouvola. La Oficina Nacional de Investigación y la Guardia Fronteriza están investigando si el dron está relacionado con los otros drones ucranianos encontrados anteriormente en Kouvola, Parikkala y Luumäki, según declaró el inspector detective Sami Liimatainen en un comunicado de prensa.

| etiquetas: dron , finlandia , ucrania , explotar
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10 comentarios
3 1 0 K 54 actualidad
#2 Celsar
¿Costaría mucho poner ucraniano en el titular?
2 K 33
#5 chris
#2 Aunque es lo más probable, todavía no está confirmado que sea ucraniano. De hecho, de los anteriores casos, solo se ha confirmado uno oficialmente.
0 K 9
taSanás #6 taSanás
#5 a ver... o sí o no... a medias tintas no vale.

si no está probado y no quieres ponerlo, no se pone en el titular ni en la entradilla, si quieres ponerlo, es un dato muy relevante y se pone en el titular ;)
0 K 8
#10 chris
#6 Ya no puedo editar, pero supongo que podría añadir lo de supuesto a la entradilla (o ya puestos al titular, pero el original no lo nombra). Aunque como digo, al menos uno de los anteriores no es supuesto, es confirmado que es ucraniano.

La verdad es que no pensé que fuese tan esencial el dato, aunque ciertamente es importante.
0 K 9
josde #9 josde
#2 Ya lo tienes puesto en el resumen de la noticia, así se lee un poco.
0 K 20
#3 marcotolo
por lo menos ahora no hay gilipollas sugiriendo que son drones rusos,
solo hay que ver la diferencia en la redaccion de las noticias,
cuando la actitud deberia ser la misma sea ruso o ucraniano
1 K 23
#4 Assoka
"Rápido, metámonos en la OTAN no vaya a ser que Rusia nos lance unos Iskander..."

Y luego toda la bajona de que lo único que te caigan sean drones ucranianos.
1 K 20
hackerman #1 hackerman
Jiji se mean en su cara los ucranianos y aquí no pasa nada, que poca dignidad tienen los europeos.
1 K 19
placeres #7 placeres
#1 Son drones producidos masivamente en condiciones de guerra y sometidos a una guerra electrónica como no se había visto anteriormente (EE. UU. supuestamente tiene la capacidad, pero no se ha enfrentado a un rival equivalente), por lo que es esperable una tasa de fallos alta.

En esta situación, lo normal es que políticos y militares simplemente suspiren y miren hacia otro lado, hasta que ocurra una desgracia. Ya han caído drones rusos en territorio europeo y, más allá de algunos aspavientos, no se ha hecho nada. ¿Quién va a responder ahora por unos drones perdidos de un "aliado"?
0 K 12
Asimismov #8 Asimismov
Los drones ucranianos sobrevuelan territorios europeos para atacar los yacimiento de gas del norte de Rusia.
Si no los derribamos, estamos colaborando militarmene con Zelenski y podríamos perder el GNL del que nos abastecemos.
Luego que no se pongan a llorar.
0 K 12

menéame