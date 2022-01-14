Detonan la carga explosiva de un dron en el sureste de Finlandia (EN)

Las Fuerzas de Defensa finlandesas y la policía detonaron el sábado por la tarde la carga explosiva de un presunto dron ucraniano encontrado por la mañana en Iitti, a medio camino entre Lahti y Kouvola. La Oficina Nacional de Investigación y la Guardia Fronteriza están investigando si el dron está relacionado con los otros drones ucranianos encontrados anteriormente en Kouvola, Parikkala y Luumäki, según declaró el inspector detective Sami Liimatainen en un comunicado de prensa.