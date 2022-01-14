Detonan la carga explosiva de un dron en el sureste de Finlandia (EN)

Las Fuerzas de Defensa finlandesas y la policía detonaron el sábado por la tarde la carga explosiva de un presunto dron ucraniano encontrado por la mañana en Iitti, a medio camino entre Lahti y Kouvola. La Oficina Nacional de Investigación y la Guardia Fronteriza están investigando si el dron está relacionado con los otros drones ucranianos encontrados anteriormente en Kouvola, Parikkala y Luumäki, según declaró el inspector detective Sami Liimatainen en un comunicado de prensa.
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si no está probado y no quieres ponerlo, no se pone en el titular ni en la entradilla, si quieres ponerlo, es un dato muy relevante y se pone en el titular
La verdad es que no pensé que fuese tan esencial el dato, aunque ciertamente es importante.
solo hay que ver la diferencia en la redaccion de las noticias,
cuando la actitud deberia ser la misma sea ruso o ucraniano
Y luego toda la bajona de que lo único que te caigan sean drones ucranianos.
En esta situación, lo normal es que políticos y militares simplemente suspiren y miren hacia otro lado, hasta que ocurra una desgracia. Ya han caído drones rusos en territorio europeo y, más allá de algunos aspavientos, no se ha hecho nada. ¿Quién va a responder ahora por unos drones perdidos de un "aliado"?
Si no los derribamos, estamos colaborando militarmene con Zelenski y podríamos perder el GNL del que nos abastecemos.
Luego que no se pongan a llorar.