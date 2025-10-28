Detienen a los tripulantes de un pesquero de Camariñas por presunto uso de dinamita

El armador y los tres tripulantes del barco Lobo de Mar, con base en el puerto de Camariñas y dedicado a la pesca de cerco, fueron detenidos en la mañana de este martes en el puerto de Corcubión, cuando el pesquero fue abordado por agentes de la Guardia Civil. Todo apunta a que la investigación se centra en el presunto uso de dinamita para pescar. El operativo, todavía abierto, se desencadenó cuando una veintena de agentes se personaron en el puerto corcubionés y, con el apoyo de perros especialistas, inspeccionaron la embarcación. Posteriormen