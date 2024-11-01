Detienen a una mujer por apuñalar mortalmente a un hombre de 41 años en Montemayor, Córdoba

Una mujer ha sido detenida este sábado en Montemayor, Córdoba, por efectivos de la Guardia Civil como presunta autora de un apuñalamiento a un hombre de mediana edad en su domicilio. Los servicios de emergencias 112 recibieron un aviso que, en un primer momento, no alertaba de ningún fallecimiento, sino que solicitaba asistencia sanitaria. Por el momento se desconoce su presunta relación o vinculación con la víctima. Por ello, la detenida está a la espera de pasar a disposición judicial y se están instruyendo las diligencias.