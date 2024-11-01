edición general
La Guardia Civil detiene a una mujer por apuñalar y matar a un hombre en Córdoba

La Guardia Civil detiene a una mujer por apuñalar y matar a un hombre en Córdoba

Las primeras investigaciones apuntan a que la detenida habría mantenido una relación sentimental con la víctima. La Guardia Civil ha detenido este sábado a una mujer en Montemayor (Córdoba) como presunta autora de la muerte violenta de un hombre de 41 años, al que presuntamente apuñaló en esta localidad cordobesa. Fuentes de la Guardia Civil han informado de que el suceso se ha producido esta madrugada en una vivienda de la localidad de la Campiña Sur, que cuenta con alrededor de 3.800 habitantes. Ocurrió sobre las 02:15

#2 Tensk
A pesar de lo que vayan a contestarme algunos indocumentados (porque ya no es la primera vez) , víctima de segunda.
#3 elBerzas
#2 espera que todavía le tienen que acusar de algo... y aquí le darán la razón.
#4 unocualquierax
#2 #3
Nos queremos vivos.
Uge1966 #1 Uge1966
Éstas frases con sujeto, verbo y predicado intercambiados, me hacen mucha gracia: ¿La guardia civil detiene a una mujer por apuñalar a un hombre en Córdoba? ¿Si hubiera sido en Huelva no le habrían detenido? :clap:
